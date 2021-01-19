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بعد الصدرية.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط التحرير وشوارع رئيسية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-19T11:26:14+0000
بعد الصدرية.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط التحرير وشوارع رئيسية ببغداد

شفق نيوز/ أوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، برفع الكتل الكونكريتية من شوارع رئيسية في العاصمة.

وبحسب بيان للقيادة رفع الكتل تم من محيط ساحة التحرير، وشوارع السعدون، والجمهورية، والنضال، فضلاً عن رفع الكتل من ساحة الخلاني وقرب امانة بغداد.

وأضاف ويأتي هذا الجهد تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باهمية تهيئة وتنظيم شوارع ومركز العاصمة بغداد وبالتنسيق مع امانة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية، الفريق الركن محمد حميد البياتي، إن حملة وصفها بالكبرى ستنطلق لإعادة تأهيل شارع الصدرية وسط بغداد الذي افتتح اليوم الثلاثاء.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إنه بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة، وبجهود قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد وكالة شؤون الشرطة والمرور العامة تم فتح الشارع الرئيسي لمنطقة الصدرية بعد مضي ١٠ سنوات على اغلاقه.

وأضاف "ستبدأ امانة بغداد بحملة كبرى لإزالة النفايات وتنظيف الشارع وإعادة تأهيله، قيادة عمليات بغداد وامانة".

من جانبه قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن القرار جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والإسهام في فك الاختناقات المرورية.

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