بعد السيارات .. ضبط شركة وهمية للحج والعمرة احتالت على عشرات الأشخاص ببغداد

شفق نيوز/ افادت شرطة بغداد يوم السبت بإلقاء القبض على متهمين اثنين يعملان بالنصب على المعتمرين من خلال شركة وهمية للحج والعمرة.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن عددا من المواطنين توجهوا لتقديم الشكوى ضد احدى شركات الحج والعمرة الوهمية التي يديرها متهمان ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المنصور التابع الى قيادة شرطة بغداد.

وأضاف البيان تم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الموضوع واستحصال الموافقات القضائية اللازمة اصوليا، وبالفعل تقدم اكثر من ٣٠ مواطنا بالشكوى ضد المتهمين، حيث اصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض عليهما وفق احكام المادة ٤٥٦ (نصب واحتيال)، وبالفعل تمكن فريق العمل من القاء القبض عليهما واصطحابهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون.

و أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد في وقت سابق من اليوم السبت القاء القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في منطقة المنصور بالعاصمة.