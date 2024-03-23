بعد السوداني.. وزير الدفاع يوجه بحذف "صفحات ومواقع ممولة" من القادة والضباط

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم السبت، بحذف "صفحات ومواقع ممولة" من القادة والضباط.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع أمين السر العام لوزارة الدفاع وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع نسب بحذف جميع الصفحات والمواقع الممولة من قبل القادة والضباط والذين يقومون بالترويج لهم دعايات غير مبررة وبالزى العسكري فوراً ومنع هذه الظواهر".

كما وجه الوزير بعدم نشر إي كتاب أو معلومات عسكرية أو الإدلاء بأي تصريح غير مخول من قبله واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

واشارت الوثيقة الى أن "المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية الاستخبارات العسكرية ستقوم بمراقبة المخالفات وتزويد مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بأسماء المخالفين على شكل موقف أسبوعي لغرض عرضها على أنظار الوزير".

وأكد رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهه للقادة الأمنيين والعسكريين بالإبتعاد عن الظهور الإعلامي.