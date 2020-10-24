بعد السنك .. قطع جسر الشهداء واحكام اغلاق بوابة الخضراء الخامسة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بوضع القوات الأمنية حواجز كونكريتية على أحد جسور العاصمة، فيما احكمت اغلاق إحدى بوابات المنطقة الخضراء، في إشارة واضحة لتشديد الإجراءات الأمنية عشية انطلاق تظاهرة الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرة الـ25 من تشرين الأول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية باشرت، مساء اليوم، بقطع جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد من خلال وضع حواجز كونكريتية، كما انتشر فوج مغاوير الفرقة ١١ ضمن ساحة الرصافي. وأضاف المصدر، أن القوات المكلفة بحمابة المنطقة الخضراء، أحكمت اغلاق البوابة رقم 5 الواقعة عند الجسر المعلق في منطقة الكرادة ببغداد.

وعلى الصعيد، ألقت قوة من الشرطة، مساء اليوم، القبض على 6 اشخاص من اصحاب الدراجات المعروفة شعبيا بـ (تك تك) ودراجة نارية في شارع فلسطين، شرقي بغداد، وهم ينوون التوجه الى ساحة التحرير، وسط العاصمة، وبحوزتهم حبوب مخدرة ومشروبات روحية وادوات جارحة بيضاء، وفق ما أفاد به المصدر الامني لوكالة شفق نيوز.

وكان مصدر أمني مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية العراقية باشرت بالانتشار على جسر السنك لمنع المتظاهرين من العبور باتجاه المنطقة الخضراء.

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد، توجيهات بمنع حمل واستخدام الأسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات.

وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.