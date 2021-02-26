بعد الدفاع.. الداخلية تتبرأ من تبادل معلومات افضت لقصف مواقع لفصائل عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن عدم تبادلها أية معلومات مع الجانب الاميركي افضت لقصف مواقع لفصائل عراقية على الحدود السورية- العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تود وزارة الداخلية أن توضح وفي إطار التصريحات والبيانات المتعلقة بتبادل معلومات استخبارية مع قوات التحالف الدولي بخصوص ضربة جوية نفذت في الأراضي السورية بان آليات التعاون مع التحالف الدولي تنحصر في تطوير قدرات ومهارات القوات الأمنية في مجال العمل الشرطوي وبما يعزز قابليات قوات الوزارة في تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الجريمة وتحقيق السلم المجتمعي".

واضافت، أنه "بناء عليه فلم يتم تبادل اي معلومات استخبارية من قبل أجهزة الوزارة المختصة وقوات التحالف الدولي ومهما كان حجمها تتعلق بالضربة الجوية المشار إليها آنفا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نفت وزارة الدفاع العراقية، تبادل معلومات مع نظيرتها الامريكية قبيل توجيه ضربة عسكرية لفصائل شيعية مسلحة تعمل في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن وزارة الدفاع العراقية تعبر عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية.

وأضافت: "اننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد ان تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش،وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

ووجهت قوات الولايات المتحدة الامريكية ضربة عسكرية ضد فصائل شيعية مسلحة، على الاراضي السورية، ردا على عملية الهجوم على مطار اربيل الاسبوع الماضي.