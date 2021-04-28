بعد الخروقات الأمنية .. العمليات المشتركة تُعيد توزيع القطعات العسكرية في ديالى

شفق نيوز/ باشرت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء بالإشراف على إعادة وتوزيع وانفتاح القطعات العسكرية في منطقة الجيزاني بمحافظة ديالى التي شهدت بعض الخروقات الامنية.

وعُقد في وقت سابق من اليوم اجتماع امني في محافظة ديالى بحضور محافظ ديالى ونائب قائد المشتركة وقائد عمليات ديالى وقائد الرد السريع حول الوضع الأمني في المحافظة.

وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة في تصريح مسجل بالفيديو تم تعميمه على وسائل الإعلام، اليوم نلاحظ إعادة فتح الطرق مقابل نهر ريسان وكذلك توزيع قطعات الرد السريع وتوجيه القطعات بالانتشار على جانبي الطريق ومطاردة وملاحقة الخلايا الإرهابية المتواجدة هناك.

من جهته قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري في تصريح للصحفيين، "زرنا قاطع عمليات ديالى صباح هذا اليوم، والمحافظ أبدى استعداده لمساعدة القطعات"، مضيفا "تم تأمين عدد من القضايا اللوجستية المهمة".

وأضاف أن وزارة الداخلية متمثلة بفرقة الرد السريع قامت بتأمين المناطق التي شهدت خروقات أمنية.