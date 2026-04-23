بعد الحميداوي.. واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "أبو آلاء الولائي"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق.

Help stop the violence and attacks against U.S. diplomatic facilities and innocent civilians in Iraq. Send us your tip. pic.twitter.com/VeufJKfOyx — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 23, 2026

وبحسب بيان نشره البرنامج، تتهم واشنطن السراجي بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في قتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراد عسكريين أميركيين في العراق وسوريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أميركي تصاعدي ضد قادة الفصائل العراقية المسلحة، إذ سبقتها قبل نحو 10 أيام مكافأة أميركية بالقيمة نفسها بحق أحمد الحميداوي زعيم كتائب حزب الله، بعدما قالت واشنطن إنه وجّه هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية خلال آذار 2026، وإن جماعته استهدفت لسنوات أفراداً ومنشآت أميركية في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت كتائب سيد الشهداء وزعيمها السراجي إرهابيين عالميين محددي التصنيف في تشرين الثاني 2023، قبل أن تُدرج الجماعة لاحقاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أيلول 2025.

وتقول مؤسسات أميركية رسمية إن الجماعة فصيل شيعي عراقي مدعوم من إيران، تشكّل عام 2013 بعد انشقاقه عن كتائب حزب الله، وارتبط بهجمات ضد قوات أميركية في العراق وسوريا.