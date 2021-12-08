بعد التفجير الدامي .. البصرة تنفذ خطة أمنية جديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن قائد عمليات البصرة شرعت بتنفيذ خطة أمنية جديدة بعد التفجير الذي شهده مركز المحافظة التي تقع أقصى جنوبي العراق الغنية بالنفط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه، تم تشكيل لجنة من قبل قيادة شرطة البصرة والوكالات الاستخبارية في المحافظة للتوصل تفاصيل تفجير يوم أمس

وأضاف المصدر أن الاجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات والشرطة شرعت بتنفيذ الخطة الجديدة في المحافظة لعدم تكرار حوادث مماثلة مستقبلا.

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين،

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وكشف مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، ان الانفجار الذي شهدته محافظة البصرة تقف وراءه ما يسمى بـ"فرق الموت" المتهمة بقتل المتظاهرين والصحفيين والناشطين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار الذي حدث صباح اليوم الثلاثاء في البصرة عبارة عن عبوة قمعية زنة 5 كيلو غرام موضوعة بدراجة نارية كان مقرراً ان يستهدف احد المحققين المسؤولين عن التحقق مع فرق الموت في البصرة".

وبين ان "المحقق نجا من التفجير الا ان اربعة مدنيين سقطوا ضحايا كما أصيب اخرون".

وتعهد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بالقضاء على خلايا الإرهاب في كل انحاء العراق، وذلك تعليقا على التفجير الذي هز البصرة.