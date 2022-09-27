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بعد "التخطيط والتشريع".. إغلاق جديد لاحدى بوابات خضراء بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-27T17:24:08+0000
بعد "التخطيط والتشريع".. إغلاق جديد لاحدى بوابات خضراء بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد من جهة منطقة الحارثية بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية العراقية قامت بإنزال كتل كونكريتية عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية تمهيداً لإغلاقها وخروجها عن الخدمة، لتلتحق ببوابتي التشريع والتخطيط".

وأمس الاثنين، عززت السلطات الأمنية العراقية، من تحصين المنطقة الخضراء الحكومية، بكتل خرسانية إضافية، وذلك قبل ساعات على استئناف عمل البرلمان وعقد جلسة نيابية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن تعزيزات من الكتل الكونكريتية جرى صفها أمام بوابة التشريع والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لافتاً إلى أن إغلاق بوابة وزارة التخطيط بالكامل. ويعني وضع الكتل بشكل طولي عند بوابة التخطيط خروج هذا المدخل عن الخدمة للمباشرة بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إمكانية عقد جلسة نيابية، أعلن عنها اليوم بشكل رسمي من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ظهر الأربعاء، بجدول أعمال تضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، إضافة إلى انتخاب النائب الأول للرئيس.

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