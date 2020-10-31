بعد التحرير.. إعادة فتح مركز احتجاجات البصرة

شفق نيوز/ وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم السبت، بفتح الطريق المؤدي إلى ديوان المحافظة قرب ساحة البحرية مركز الاحتجاج في المحافظة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العيداني أمر بمنع غلق أي طريق آخر في المدينة".

وشرعت القوات الامنية فجر اليوم السبت بفتح ساحة التحرير امام حركة السير رافقها حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المحتجين المطلوبين له.

قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات ازلت خيام المعتصمين كافة الصغيرة والكبيرة منها، مشيرا الى ان ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها تشهد انتشاراً واسعاً لمختلف الصنوف من القوات الأمنية والعسكرية.

وباشرت صباح اليوم الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية بفتح ساحة التحرير ومقترباتها، وشوارع الرشيد والسعدون، وساحة الطيران، وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان الحركة بدأت صباحا مِن الكرخ الى الرصافة على جسر الجمهورية ومازالت الجهود الخدمية مستمرة.

وتُعد ساحة التحرير ايقونة "ثورة تشرين" كما يحلو للمتظاهرين تسميتها، وبعد فتحها تطوى صفحة عام كامل من الاحتجاجات التي شهدت اعمال عنف مفرط على ايدي القوات الامنية ومسلحين ينتمون لفصائل موالية لإيران.