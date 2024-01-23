بعد البصرة.. ضبط 16 كيلوغراماً من المخدرات في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط ما يعادل 16 كيلوغراماً من حبوب المخدرات غربي العراق، في عملية هي الثانية من نوعها خلال ساعات.

وقال مدير الدائرة اللواء احمد الزركاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعملية نوعية وبإشراف وزير الداخلية والاشتراك مع الأمن الوطني، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات بمحافظة الأنبار، غربي العراق، من ضبط 100 ألف حبة نوع كبتاغون، أي ما يعادل 16 كيلوغراماً تقريباً".

وكانت دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية أعلنت نقلاً عن مديرها اللواء احمد الزركاني، اليوم الثلاثاء، ضبط 15 كيلوغراماً من مادة الكرستال، مشيراً إلى اعتقال متهم بعد محاولته الهرب واشتبكت معه القوة وتمت اصابته ضمن محافظة البصرة.