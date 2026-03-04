بعد البصرة.. ضبط عجلة تحمل طائرة مسيرة في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قوة من الجيش العراقي تمكنت من ضبط عجلة نوع "كيا بيك أب" بيضاء اللون كانت تحمل طائرة مسيّرة، وذلك ضمن قاطع عمليات شرق محافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الضبط نُفذت من قبل لواء 88 / الفوج الثالث التابع إلى قيادة عمليات شرق صلاح الدين، في ناحية سليمان بيك ضمن قضاء الطوز، وتحديداً في قرية حفرية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العجلة والمضبوطات، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات الحادث".