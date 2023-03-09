بعد البصرة.. سطو على صيدلية في ميسان واشتباك عنيف مع تجار مخدرات في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن عصابة نفذت سطواً مسلحاً على صيدلية وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين مسلحين مجهولي الهوية قاموا باقتحام إحدى الصيدليات في منطقة الحولي بمدينة ميسان مركز المحافظة، وسرقة كافة المبالغ المالية الموجودة بداخلها".

وبين المصدر، ان "الجناة هربوا لجهة مجهولة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية المختصة ملاحقتهم".

ويتزامن الحادث مع حادثين مماثلين حصلا يوم امس في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، حيث انتهيا بسرقة صيدليتين كبيرتين وسط المحافظة ايضاً.

وعلى صعيد آخر، افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الخميس، بان قوة امنية دخلت باشتباك مسلح عنيف مع تجار مخدرات وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة تابعة للأمن الوطني في النجف دخلت باشتباكات مسلحة عنيفة مع 3 تجار مخدرات في منطقة الطريق السياحي وسط المحافظة وأسفرت عن إصابة احدهم بجروح بليغة، فيما اعتقلت الباقين".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة صادرت كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزة العصابة، حيث تقدر الكمية المصادرة بـ100 ألف حبة مخدر، مختلفة الأنواع".