بعد البصرة.. السنة النيران تلتهم بساتين ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، إخماد حريق طال 15 دونماً زراعياً في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها في مركز الخالص بمحافظة ديالى أخمدت حادث حريق اندلع بخمسة بساتين متجاورة بمساحة 15 دونماً في قرية الكوبات بقضاء الخالص وسيطرت على النيران المندلعة بهمة عالية بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى البساتين المجاورة الأخرى وبدون اي اضرار بشرية".

ولفتت المديرية الى أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

واليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق باخماد حريق اندلع في بساتين للنخيل تمتد على مساحة 17 دونماً بقضاء المدينة شمالي المحافظة البصرة