بعد البصرة.. اعتقال استاذ جامعي مسؤول بتهمة ابتزاز الطالبات "جنسياً"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، باعتقال رئيس قسم علوم الحاسوب في كلية الحاسوب بجامعة سومر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، اعتقال المسؤول التعليمي جاءت بعد اتهامه بمساومة وابتزاز عدد من الطالبات داخل الجامعة بقضايا "جنسية" مقابل النجاح.

وبين المصدر، ان "المتهم تم احالته للتحقيق، لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقه".

ويأتي بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي إثر إدانته بإبتزاز الطالبات ايضاً بقضايا جنسية، وانتشار مقطاع فيديو توثق ذلك.