بعد الانسحاب الأميركي .. وزير الداخلية العراقي يزور قاعدة عين الاسد

شفق نيوز - الأنبار

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني، اليوم الثلاثاء، الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.

وتأتي زيارة الوزير إلى القاعدة بالتزامن مع إعلان اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يوم الأحد الماضي، إكمال عملية إخلاء القواعد العسكرية والمقار القيادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت اللجنة في بيان أن قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة أصبحتا تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.