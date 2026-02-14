بعد الانسحاب الأميركي .. العراق يجري تجربة صاروخية بطائرة صينية في قاعدة الأسد الجوية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، اجراء تجربة إطلاق صاروخ بواسطة الطائرة المسيرة الصينية متعددة المهام (CH5) في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله أشرف على تجربة تنفيذ إطلاق صاروخ على الهدف بواسطة الطائرة التابعة لقيادة طيران الجيش، بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ومدير المعدات الفنية.

وأضاف البيان أن رئيس اركان الجيش، "اطلع على تفاصيل التجربة من خلال تنفيذ طائرة CH5 عملية إطلاق الصواريخ على أهداف واقعية في منطقة الطاش غربي الانبار محققة نجاح كبير وبدقة عالية".

وأكد يارالله أهمية تطوير القدرات القتالية والتكنولوجية للقوات المسلحة، بما يعزز من جاهزيتها وكفاءتها في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليها.

كما شدّد رئيس الأركان على ضرورة الاستمرار في إجراء التجارب والتمارين النوعية التي تسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي، ومواكبة التطور في مجال التسليح والتقنيات العسكرية، بما يحقق أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن العراق وسيادته.

وكانت اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، قد أعلنت مطلع العام 2026، إكمال عملية إخلاء القواعد العسكرية والمقار القيادية في العراق من مستشاري التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت اللجنة في بيان أن قاعدة عين الأسد الجوية ومقر قيادة العمليات المشتركة أصبحتا تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية.