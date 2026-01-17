بعد الانسحاب الأميركي.. الجيش العراقي يُشرف على قاعدة عين الأسد (فيديو)

شفق نيوز – الأنبار

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، الإشراف على توزيع المهام الواجبات في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، بعد الانسحاب الأميركي من القاعدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع ورد وكالة شفق نيوز، إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وأشار البيان، إلى أن معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقادة الأسلحة (البرية، والجوية، وطيران الجيش)، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام، كانوا برفقة يارالله، وكان في استقبالهم قائد عمليات الجزيرة وآمر القاعدة وقائد فرقة القوات الخاصة الثانية.

وتابع رئيس أركان الجيش فور وصوله، مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، وفقاً لبيان وزارة الدفاع.

كما تفقد جميع مفاصل القاعدة بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة على أكمل وجه.

ووجّه رئيس الأركان، وفقاً للبيان، الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين وحماية قاعدة عين الأسد لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسؤولية.