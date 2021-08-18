بعد الاطاحة بـ"ارهابي" خطير.. ديالى تتحوط لهجمات تستهدف المواكب الحسينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني رفيع في ديالى، يوم الاربعاء، باستنفار القطعات الامنية والحشد الشعبي في عدة اقضية من المحافظة تحسباً لهجمات تستهدف المواكب الحسينية في العاشر من محرم، وذلك بعد القبض على مسؤول امني كبير لتنظيم "داعش" بعملية استباقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة والقوى الساندة وقطعات الحشد كثفت الدوريات والمفارز الثابتة والمتحركة في عموم الوحدات الادارية وجميع الاماكن التي تشهد اقامة شعائر العاشر من محرم ذكرى وفاة الامام الحسين، بعد ورود معلومات استخبارية بوجود مخطط لاستهداف المواكب باحزمة ناسفة.

وتأتي هذه الاجراءات والتحوطات بعد القبض على مسؤول امني كبير بتنظيم "داعش" في اطراف قضاء الخالص، (16 كم شمال شرق بعقوبة)، كان يخطط لضرب المواكب الحسينية واستهدافها بحزام ناسف.

وقال مصدر استخباري لوكالة شفق نيوز، إن "قوة استخبارية خاصة وبكمين امني محكم تمكنت من الاطاحة بمسؤول امني كبير لتنظيم داعش الارهابي والمكنى ابو عبيدة"، مبيناً أنه "كان يشغل منصب المسؤول الامني للتنظيم في عرب جبور ببغداد، ثم قاطع شمال الكرخ (الطارمية)، ليتم تنصيبه بعدها المشرف الامني على محافظة بغداد شمال الكرخ الطارمية وكركوك وديالى".

وأوضح المصدر، أن "عملية القبض تمت في قضاء الخالص بديلى، متخفياً في احدى الدور الهياكل، الذي اتخذه مضافة له بعد تسلله الى منطقة حي الحسين في اطراف القضاء".

وأكد المصدر أن "الارهابي ابو عبيدة كان يخطط لاستهداف قضاء الخالص في يوم العاشر من محرم الحرام، عبر عمليات ارهابية عدة"، مبيناً أن "هذا الارهابي من اخطر عناصر داعش الامنية في بغداد وديالى، وسيتم عرضه على وسائل الاعلام بعد استكمال التحقيق معه".