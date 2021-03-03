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بعد الاشتباك معه ومحاصرته بمنزله .. الاستخبارات تطيح بتاجر للمخدرات شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T08:37:12+0000
بعد الاشتباك معه ومحاصرته بمنزله .. الاستخبارات تطيح بتاجر للمخدرات شمالي بغداد

شفق نيوز/ قالت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء مع احد تجار المخدرات والسلاح والسرقات والقت القبض عليه شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم ، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ والفوج الاول لواء ٤٤  من محاصرة دار احد تجار المخدرات والسلاح  و متخصص لسرقة الدراجات النارية.

واضاف البيان ان المفارز اشتبكت معه بعد ان اطلق النار عليها ، وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وأشار البيان الى انه ضبطت بحوزته ٩ دراجات نارية مسروقة ، و١٤ قداحة تستخدم لتعاطي المخدرات، و٢ غم من مادة الكريستال  المخدرة ، و٤ بنادق كلاشنكوف مع ٣ مخازن لها ، و ٢ ناظور نهاري وناظور قناصة ،و ٣ جعب مختلفة ، و ٢ اختام مختلفة ، ومسدس صوتي مع ٣ مخازن له ، بالاضافة الى حربة ومخازن مسدس كلوك  .

ووفقا للبيان فقد تم تسليم المتهم مع المبرزات الجرمية الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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