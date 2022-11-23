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بعد الاشتباك معه .. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 20 كغم من هذه المواد غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-11-23T10:01:55+0000
بعد الاشتباك معه .. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 20 كغم من هذه المواد غربي العراق

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه وبحوزته 20 كيلو غرام و22 الف حبة مخدرة في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد "اخطر" تجار المخدرات في محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن عملية إلقاء القبض على هذا المتهم جاءت من خلال فريق عمل مختص بعد متابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب كمين له والاشتباك معه، اذ قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب من خلال مسدس كان بحوزته، حيث جرت عملية إحباط محاولة فراره والقبض عليه وضبط بحوزته 20 كيلو غرام و22 الف حبة مخدرة.

هذا وتمت احالة المتهم مع المضبوطات لدى الجهات المختصة لمحاكمته واتخاذ الإجراءات العادلة بحقه، وفقا للبيان.

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