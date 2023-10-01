بعد الادعاء بانتحارها.. التحقيقات توقع بشخص قتل زوجته بطريقة مروعة في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في ديالى تفاصيل جريمة مروعة جرت على أنها حادث انتحار في قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتاة في العشرين من عمرها لقت مصرعها بحادث انتحار مزعوم بأطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) قبل نحو شهر، الا ان التحقيقات الجنائية أثبتت عكس ذلك.

وتابع المصدر ان زوج الضحية يبلغ اهلها بالحضور فور وقوع الحادث مدعيا تعرضها للدغات زنابير، وبعدها قال انها حرقت نفسها في رواية مريبة ومشكوك فيها وبعد وصول ذوي الضحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقلها الى مدينة النجف لاستكمال مراسم الدفن.

واكد المصدر ان تقارير الطب العدلي والجنائي أثبتت تعرض الفتاة لضربات مبرحة في الرأس وحرق جثتها بشكل متعمد بتهمة "الشرف" وان زوج الضحية اخفى شهادة الوفاة منتحلا صفة شقيقها خلال انجاز إصدار الشهادة.

واشار الى ان ذوي الفتاة طالبوا السلطات الحكومية والامنية بالقصاص من قاتل ابنتهم.