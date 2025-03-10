بعد الاتفاق مع الشرع.. "قسد" تحتفل بإطلاق نار قرب نينوى والجيش العراقي يحذر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الاثنين، بأن إطلاق نار كثيف في الهواء سُمع من الجانب السوري قرب ناحية ربيعة غربي المحافظة، وذلك ابتهاجاً بالاتفاق المبرم بين الحكومة الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيراً إلى أن الجيش العراقي أطلق تحذيرات بهذا الصدد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق النار كثيف تركز في مناطق اليعربية ومناطق أخرى سورية والتي تخضع لسيطرة (قسد) مقابلة لناحية ربيعة العراقية، ما اضطر الجيش العراقي إلى دفع بدوريات عسكرية إلى المنطقة على الحدود ضمن الأراضي العراقية".

وأضاف أن "القوات العراقية طالبت عبر مكبرات الصوت سكان المناطق والقرى السورية بوقف إطلاق النار فوراً، خشية وقوع خسائر أو اختراق للحدود العراقية نتيجة الرصاص العشوائي".

يأتي هذا التطور عقب إعلان الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبموجب الاتفاق، سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين في مناطق نفوذ "قسد" شرق الفرات.

وتشهد الحدود العراقية السورية توتراً مستمراً بسبب التحركات العسكرية والنزاع على النفوذ بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، في ظل استمرار تداعيات الصراع السوري.