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بعد افتعال حالات تسمم جماعية.. إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن عراقي

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T09:39:43+0000
بعد افتعال حالات تسمم جماعية.. إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن عراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن الكفل بمحافظة بابل بعد افتعال حالات تسمم جماعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة سجن الكفل في الحلة مركز محافظة بابل وبمساعدة القوات الامنية تمكنت من إحباط المخطط، بعد أن عمد بعض المحكومين إلى افتعال حالات تسمم- لم يكشف عن حيثياتها- ل300 سجين نقل 25 منهم إلى المستشفى وهم بحالة خطرة وتوفي أحدهم قبل الوصول للمشفى، بغية هروب البقية قبل أن يتم إحباط العملية".

وتكررت حوادث الهروب من السجون في العراق لمرات عدة خلال السنوات الماضية عندما كان هناك تراجع ملحوظ بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وكانت آخر عملية هروب حدثت في شهر آيار / مايو من العام 2021 عندما هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.

كما أحبطت قوات حماية سجن التاجي المركزي في العاصمة بغداد بتاريخ 27 / 11 / 2021 محاولة هروب 3 نزلاء محكومين بالسجن المؤبد حيث تم قتل أحدهم من قبل أبراج حماية السجن بينما أُلقي القبض على الآخرين.

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