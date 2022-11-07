سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد اغتيال مواطن أمريكي.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-07T18:28:26+0000
بعد اغتيال مواطن أمريكي.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة الكندية، يوم الاثنين وفاة ضابط في ظروف غامضة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية، على تويتر، أن "العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ، توفي يوم السبت الماضي، في ظروف غير عملية ذات صلة في بغداد بالعراق".

وأضافت القوات الكندية، أن "قواتها في بغداد تحقق حاليا في ظروف وفاة الضابط".

وفي وقت سابق من اليوم، اقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

related

بغداد.. العثور على جثة ضابط برتبة مقدم قضى بظروف غامضة في غرفته

Date: 2022-08-07 13:39:08
بغداد.. العثور على جثة ضابط برتبة مقدم قضى بظروف غامضة في غرفته

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

اصابة امرأة بحروق شديدة بانفجار وانقاذ فتيات من الانتحار في بغداد والموصل

Date: 2022-05-25 12:58:08
اصابة امرأة بحروق شديدة بانفجار وانقاذ فتيات من الانتحار في بغداد والموصل

الاطاحة بعصابة "ارهابية" للتفجير والتهجير اغتصب افرادها فتاة بعملية في بغداد

Date: 2019-12-26 09:28:35
الاطاحة بعصابة "ارهابية" للتفجير والتهجير اغتصب افرادها فتاة بعملية في بغداد

الأمن الوطني يحرر مختطفاً من السليمانية في بغداد (فيديو)

Date: 2022-10-14 07:46:51
الأمن الوطني يحرر مختطفاً من السليمانية في بغداد (فيديو)

انفجار يشعل النيران بمحل كبير لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

Date: 2020-11-01 10:29:16
انفجار يشعل النيران بمحل كبير لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

انفجار يهز الكرادة في بغداد

Date: 2022-02-12 19:18:59
انفجار يهز الكرادة في بغداد

صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

Date: 2021-06-20 10:44:48
صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات