بعد اغتيال مواطن أمريكي.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة الكندية، يوم الاثنين وفاة ضابط في ظروف غامضة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية، على تويتر، أن "العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ، توفي يوم السبت الماضي، في ظروف غير عملية ذات صلة في بغداد بالعراق".

وأضافت القوات الكندية، أن "قواتها في بغداد تحقق حاليا في ظروف وفاة الضابط".

وفي وقت سابق من اليوم، اقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.