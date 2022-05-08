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بعد اغتيال قيادي في "سرايا الصدر" .. عمليات ميسان توجّه بمحاسبة ضابط

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T06:05:33+0000
بعد اغتيال قيادي في "سرايا الصدر" .. عمليات ميسان توجّه بمحاسبة ضابط

شفق نيوز/ وجّه قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، يوم الأحد، بمحاسبة أمر وضباط ومنتسبي القاطع الذي شهد حادثة اغيال قيادي في سرايا السلام في مدينة العمارة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إنه بعد حصول خرق ضمن قاطع شرطة البلدة في مركز مدينة العمارة والمتمثل بمقتل عنصر في سرايا السلام في ساعة متأخرة من يوم امس السبت، أمر اللواء الركن محمد الزبيدي يأمر بمحاسبة أمر وضباط القاطع المذكور وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم.

وكان مصدر أمني مسؤول، قد افاد أمس السبت، بمقتل عنصر قيادي من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بمقتل الشاب ( عباس دينار الشويلي) رميا بالرصاص قرب علوة الرمل بمنطقة حي الحسين وسط مدينة ميسان مركز المحافظة، مبينا أن المجنى عليه احد عناصر سرايا السلام الفصيل المسلح التابع للتيار الصدري.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية بالحادث تشير إلى أن المجنى عليه قتل بسبب قضية وسام العلياوي القيادي بعصائب "اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي والذي قتل أثناء التظاهرات قبل عامين.

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