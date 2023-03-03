بعد اغتيال ضابط سابق.. نواب سنة ديالى يلوحون بالحماية الدولية ومطالبة السوداني بالتدخل

شفق نيوز/ لوح نواب سنة في ديالى، اليوم الجمعة، باللجوء لطلب حماية دولية بعد تكرار الاغتيالات في المحافظة وآخرها اغتيال العميد المتقاعد عامر المجمعي في قضاء الخالص بأسلحة كاتمة، وفيما بينوا ان "العصابات المنفلتة" تنفذ جرائمها "دون خشية"، دعوا رئيس الوزراء الى التدخل شخصيا بملف ديالى الامني.

وقال النائب رعد الدهلكي لوكالة شفق نيوز إن "عدداً من نواب ديالى عقدوا اجتماعا لبحث تكرار الاغتيالات والسلاح المنفلت في ديالى"، مشيراً إلى أن "نواب ديالى اكدوا مراراً و تكراراً على فرض سلطة القانون وانهاء السلاح المنفلت في محافظتنا لكن دون اي فائدة".

وأضاف الدهلكي "لم يبقَ أمامنا سوى الذهاب إلى خيارات دولية وقانونية لحماية اهلنا العزل الابرياء لأن العصابات المنفلتة اصبحت تنفذ جرائمها في وضح النهار دون اي خشية".

وعد الدهلكي تكرار الاغتيالات "دليل قاطع عن خروج زمام السيطرة من أيدي الدولة في محافظة ديالى".

بدوره قال النائب برهان المعموري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مسلسل الاغتيالات وعمليات الخطف من قبل بعض العناصر الاجرامية هدفها واضح وهو زعزعة الامن والاستقرار في محافظة ديالى وتهديد السلم الاهلي والدفع باتجاه خلط الاوراق لمصالح معروفه لدى الجميع".

وأضاف المعموري أن "ما حصل من جريمة اغتيال للعميد المتقاعد عامر المجمعي في قضاء الخالص هي واحدة من سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق الكفاءات والاطباء والضباط".

ودعا المعموري القائد العام للقوات المسلحة الى "التدخل بصورة مباشرة والاطلاع المباشر على كل ما يجري في محافظة ديالى ومتابعة كل الملفات وملاحقة العصابات الإجرامية التي انتهكت حرمة الدم المسلم".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، اليوم الجمعة، باغتيال شخص بهجوم مسلح وسط قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو في وزارة الداخلية بحق المراتب التي يثبت تقصيرها في حال وقوع خرق أمني في أي منطقة أو مدينة في العراق.

وأقدم مسلحون مجهولون يوم الأربعاء 22 / 2 / 2023، على اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، بعد خروجه من عيادته في شارع الطابو وسط بعقوبة.

وقبل ذلك، هاجم مسلحون مجهولون مجموعة من المزارعين في قرية الجيايلة التابعة لقضاء الخالص (17 كم شمال شرق بعقوبة) لاسباب ودواع متضاربة بين ردود افعال انتقامية او نزاعات عشائرية قديمة.

وتشهد ديالى، منذ مطلع العام 2023، أوضاعاً أمنية متردية، تمثلت بعمليات اغتيال واختطاف وهجمات مسلحة بعضها اندرجت ضمن الثارات والعائلية، وأخرى صنفت جرائم إرهابية.