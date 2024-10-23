بعد اغتيال أحد الشيوخ.. قوة عسكرية كبيرة تتوجه إلى "علي الغربي" لاحتواء التوتر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة عسكرية كبيرة توجهت من مركز المحافظة إلى قضاء على الغربي لاحتواء توتر عشائري تجدد بين عشيرتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفوج الثالث من اللواء 97 في الجيش العراقي توجهت من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان باتجاه قضاء علي الغربي، كتعزيز أمني تحسباً لأي طارئ بعد مقتل أحد شيوخ عشيرة الذهيبات".

وأشار إلى أنه "منذ اندلاع النزاع العشائري بين قبيلة بني كعب وعشيرة الذهيبات قبل نحو ثلاثة أشهر، انتشرت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في قضاء علي الغربي تحسباً لأي طارئ".

فيما أوضح شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن "عشيرة الذهيبات رفضوا إقامة مجلس عزاء لتلقي التعازي بمقتل أحد شيوخ العشيرة اليوم"، في إشارة إلى عرف عشائري يدلّ على أن العشيرة تريد الأخذ بالثأر عندما لا تقيم مجلس عزاء.

وأضافوا أن "أحد منزل وجهاء قبيلة بني كعب في قضاء علي الغربي تعرض مساء اليوم رشقات بالرصاص".

غير أن قائممقام قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، علوان خلف، نفى في تصريح لوكالة شفق نيوز، حصول أي توتر أمني في القضاء، واستقدام قوة أمنية إضافية، مؤكداً "التوتر الحاصل في القضاء بين عشيرتين فقط وتم أخذ هدنة من الأطراف المتشاجرة".

وأضاف "الشجار سببه حادث قتل في شهر محرم الماضي، وتجدد بين الطرفين قبل خمسة أيام وأدى لإصابة أحد الأشخاص الكبار في السن بضربة عصا على الرأس، دخل على إثرها المستشفى وتوفي صباح اليوم الأربعاء".

وشدد خلف "من يحكم قبضة القانون في القضاء هي القوات الأمنية المحلية ولا توجد أي قوات إضافية قادمة من قيادة عمليات ميسان للقضاء"، مضيفاً "هناك هدنة بين الأطراف في الوقت الحالي والوضع تحت السيطرة".

وكان مصدر في الشرطة العراقية، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة في نزاع مسلح اندلع جنوبي البلاد.

وقال إن نزاعاً مسلحاً اندلع بين قبيلة بني كعب، وعشيرة الذهيبات ضمن قضاء "علي الغربي" في محافظة ميسان مما أسفر عن مقتل أحد شيوخ العشيرة الثانية.

وأضاف أن قوة امنية من شرطة ميسان طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال ثلاثة من المتورطين بالحادثة.

في غضون ذلك قال شهود عيان في المنطقة للوكالة، إن النزاع بين العشيرتين تجدد على خلفية مقتل شيخ عشيرة بني كعب في القضاء المذكور من قبل عشيرة الذهيبات في شهر محرم الماضي.