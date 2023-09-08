بعد اغتصابها .. أربع نساء ورجل احتجزوا فتاة لغرض المتاجرة بها في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على أربع نساء ورجل قاموا باحتجاز فتاة لغرض المتاجرة بها بعد اغتصابها، وذلك في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أربع متهمات ورجل قاموا باحتجاز فتاة داخل دار ضمن منطقة السيدية ببغداد.

ووفقا للبيان فإن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام عن قيام مجموعة من النساء ورجل باحتجاز فتاة واغتصابها في أحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهم ، تبين أنهم يقومون باستدارج الفتيات واغرائهن ماديا وتوفير السكن لهن لغرض المتاجرة بهن".

هذا وقد "دونت أقوالهم (المتهمون) بالاعتراف وتم توقيفهم وفق أحكام المادة 422 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".