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بعد اعتقال مسؤول بجهاز المخابرات.. الداخلية العراقية: لا خطوط حمراء على المطلوبين للقضاء

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T14:47:44+0000
بعد اعتقال مسؤول بجهاز المخابرات.. الداخلية العراقية: لا خطوط حمراء على المطلوبين للقضاء

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن لا خطوط حمراء على أي شخص مطلوب للسلطات القضائية أو الأمنية، مهما كانت مكانته وأهميته السياسية أو الوظيفية.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة، ورئيس خلية الإعلام الامني، اللواء سعد معن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "وزارة الداخلية جادة بتنفيذ اي مذكرة قبض ولا توجد خطوط حمراء بالقبض على المتهمين".

واضاف "جميع منتسبي الداخلية ينفذون اي قرار قضائي ضد اي متهم كان".

وفي وقت سابق أبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "قوة خاصة من جهاز المخابرات اعتقلت مدير شؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، وفق مذكرة قبض قضائية، لأسباب مجهولة".

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