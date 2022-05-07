سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد اعتقاله .. قاتل العميد الحلفي يفجر نفسه وسط القوات الأمنية شمالي ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T14:44:26+0000
بعد اعتقاله .. قاتل العميد الحلفي يفجر نفسه وسط القوات الأمنية شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول، يوم السبت، بأن المتهم بقتل أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي والذي تمّ اعتقاله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار فجر نفسه وسط مجموعة من القوات الأمنية عبر قنبلتين يدويتين كان قد حملهما معه اثناء اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " المتهم وفي الطريق إلى مركز الشرطة وقرب ملعب الشطرة المحلي قام بتفجير القنبلتين اليدويتين، أحداهما على القوات الأمنية مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من القوات الامنية بينهم ضابطان برتب عسكرية رفيعة من القوات الخاصة.

وأضاف أن القنبلة الأخرى فجرها على نفسه ليفارق على اثرها الحياة منتحراً.

related

تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق

Date: 2019-11-28 13:00:39
تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق

محافظة جنوبي العراق تفرض حظرا شاملا للتجوال بعد تزايد اصابات كورونا

Date: 2020-06-20 16:50:28
محافظة جنوبي العراق تفرض حظرا شاملا للتجوال بعد تزايد اصابات كورونا

ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

Date: 2021-07-12 20:07:56
ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

محتجون يضرمون النيران في مقار احزاب اسلامية جنوبي العراق

Date: 2019-12-20 22:23:36
محتجون يضرمون النيران في مقار احزاب اسلامية جنوبي العراق

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

الشرطة العراقية تطيح بـ"جرثومة" جنوبي البلاد

Date: 2022-04-13 20:27:34
الشرطة العراقية تطيح بـ"جرثومة" جنوبي البلاد

حريق في قاعدة الامام علي في ذي قار

Date: 2021-07-18 23:10:36
حريق في قاعدة الامام علي في ذي قار

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير مروّع جنوبي العراق

Date: 2022-02-18 21:18:37
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير مروّع جنوبي العراق