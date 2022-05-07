بعد اعتقاله .. قاتل العميد الحلفي يفجر نفسه وسط القوات الأمنية شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول، يوم السبت، بأن المتهم بقتل أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي والذي تمّ اعتقاله في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار فجر نفسه وسط مجموعة من القوات الأمنية عبر قنبلتين يدويتين كان قد حملهما معه اثناء اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " المتهم وفي الطريق إلى مركز الشرطة وقرب ملعب الشطرة المحلي قام بتفجير القنبلتين اليدويتين، أحداهما على القوات الأمنية مما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من القوات الامنية بينهم ضابطان برتب عسكرية رفيعة من القوات الخاصة.

وأضاف أن القنبلة الأخرى فجرها على نفسه ليفارق على اثرها الحياة منتحراً.