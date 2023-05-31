بعد اعتقالهما من قبل أمن الحشد.. القضاء يحكم بإعدام تاجري آثار

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، يوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق تاجرين للآثار اعتقلهما الحشد الشعبي في وقت سابق.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتقال جاء بعد كمين محكم أنجزته هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للأمن و الانضباط في هيئة الحشد الشعبي اذ القي القبض عليهما مع جميع القطع المنهوبة في محافظة نينوى بعد الاخذ بموافقة رسمية من القاضي المختص".

وأشار البيان الى "العثور على عشرات المخطوطات والاواني والتماثيل الاثرية التي تعود للحضارة الاشورية اذ يقدر عمرها بالاف السنين".