بعد اعترافات زعيمهم.. عملية امنية تعصف بـ"جماعة القربان" في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية كبيرة ضد انصار جماعة القربان جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية شنت ليلة امس واليوم حملة أمنية كبيرة ضد أنصار جماعة القربان (العلاهية) في مناطق جنوبي ذي قار وتحديدا في قضاء سوق الشيوخ"، لافتا إلى ان "القوات الامنية اعتقلت لغاية الآن 10 اشخاص بينهم 5 من أصحاب المواكب الحسينية".

وبين المصدر، ان "أوامر اعتقال هؤلاء جاءت نتيجة اعترافات أدلى بها رئيس الجماعة، والذي اعتقل بمحافظة الديوانية قبل أكثر من أسبوعين".

وتابع المصدر، أن "المعتقلين يخضعون حاليا لتحقيق مشدد في احد المراكز الامنية المختصة"، موضحا ان "أوامر الاعتقال قد تطال اشخاص آخرين خلال الأيام المقبلة".

وجماعة القربان أو العلاهية جماعة دينية غامضة تثير الجدل بالعراق ظهرت في محافظة ذي قار جنوب العراق، وتطرح أفكارا وطقوسا غريبة منها الانتحار أو "التضحية بالنفس" كما يسمونه في المناسبات الدينية. وتعتبر هذه الجماعة محظورة في الدستور والقوانين العراقية.

ويجرّم الدستور العراقي ظهور مثل تلك الحركات، وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء لها إلى المؤبد أو الإعدام وفقا لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر كل كيان أو نهج يتبنى "العنصرية" أو "الإرهاب" أو "التكفير" أو "التطهير الطائفي" أو يحرّض أو يمهّد أو يمجد أو يروج أو يبرر له.