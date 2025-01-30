بعد اعتداءات طالت مسؤولاً محلياً وموظفة.. 3 متهمين في قبضة الأمن العراقي

شفق نيوز/ اعتقلت أجهزة الأمن العراقية، يوم الخميس، ثلاثة معتدين في حادثين منفصلين، الأول طال مسؤولاً محلياً عن رفع التجاوزات في ذي قار، والآخر طال موظفة داخل مستشفى في ميسان.

وعن حادث الاعتداء على مفارز رفع التجاوزات في الناصرية، قالت قيادة شرطة المحافظة، إن "قوة مشتركة خرجت الى جانب كوادر البلدية لرفع التجاوزات، وخلال ذلك حصل اعتداء من قبل متهمين اثنين على مسؤول رفع التجاوزات".

وأضافت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوة الأمنية تمكنت على الفور من القاء القبض على المتهمين كل من المتهم (ح.ع.م) والمتهم (ا.م.م) واحالتهما الى القضاء، وتقرر توقيفهما وفق المادة 230 من قانون العقوبات العراقي".

وعن حادث الاعتداء الآخر الذي حصل في ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على موظف اقدم على الاعتداء على زميلة بالضرب بواسطة آلة حادة (سكين) اثناء الدوام الرسمي في مستشفى الحكيم بمركز محافظة ميسان.

وأوضحت القيادة تفاصيل الحادث في بيان ورد للوكالة، أن "مشاجرة حصلت داخل إحدى الصالات في مستشفى الحكيم بين موظفين لوجود خلاف فيما بينهم حول آلية الدوام".

وأشارت إلى أن "المشاجرة انتهت بإصابة احدهم بجروح إثر تعرضه لطعن بآلة حادة (سكين) واعتقال الآخر من قبل القوة الامنية المكلفة بحماية المستشفى".