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بعد اعادة التحقيق.. الاطاحة برجل قتل زوجته وابنته حرقاً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T08:05:36+0000
بعد اعادة التحقيق.. الاطاحة برجل قتل زوجته وابنته حرقاً في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، عن القبض على رجل احرق زوجته وابنته في  "حادث غامض" كشفت ملابساته بعد اعادة التحقيق، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة اجرام بغداد كشفت عن حادث قتل غامض بعد أن تم حرق الدار لإخفاء معالم الجريمة"، مبينة أنه "بتاريخ الثامن من شهر حزيران الجاري أحيلت الى مكتب مكافحة اجرام الكرادة الأوراق التحقيقية الخاصة بقضية احتراق دار في منطقة الزعفرانية، واحتراق ووفاة صاحبة الدار وأبنتها الطفلة".

وأوضحت أنه، "لغموض الحادث، تم على الفور تشكيل فريق عمل تحت اشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والانتقال الى محل الحادث واعادة كافة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث حيث توفرت القناعة بأن الحادث جنائي".

وتابع البيان: بعد التحري وجمع المعلومات عن بقية افراد العائلة تبين أن المتهم زوج المجنى عليها ، وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة والبراهين انهار واعترف صراحةً عن قيامه بعملية حرق وقتل المجنى عليهم وذلك لوجود مشاكل عائلية مما دفعه لارتكاب الحادث، مشيراً إلى عرض الكيفية على انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيف المتهم وفق احكام المادة (406) من قانون العقوبات لينال جزائه العادل.

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