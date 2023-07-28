بعد اشتباك معه.. مقتل "أبيش" اخطر المتهمين بتجارة المخدرات في ميسان

شفق نيوز/ ألقت قوة من مكافحة المخدرات، يوم الجمعة، مقتل أحد أخطر المتهمين بتجارة المخدرات بعد الاشتباك معه في ميسان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجر مخدرات على طريق الكرملي الرابط بين قضاء الميمونة وقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان المتهم (م. ح. ع) الملقب "ابيش" وهو من المتهمين الخطرين والمطلوبين بعدة أوامر قبض بتجارة مخدرات، إذ تم اصابته في منطقة الرأس وقتله".

وأشار البيان الى "ضبط نحو كيلو ونصف من مادة الكرستال المخدرة مع ميزان الكتروني وبندقيتين وعتاد بحوزة المتهم".