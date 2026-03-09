بعد اشتباك معهم.. مسلحون يهاجمون ضابطاً في كركوك ويلوذون بالفرار

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين هاجموا منزل ضابط في الجيش ضمن أحد أحياء المدينة قبل أن يتمكن صاحب المنزل من مقاومتهم وإجبارهم على الفرار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين ملثمين يحملون أسلحة من نوع بندقية كلاشينكوف أقدموا على مهاجمة منزل الملازم (ح.م. البياتي)، في حي دوميز قرب مسجد الهجرة".

وأضاف أن "الضابط بادر إلى الرد على المهاجمين بإطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح استمر نحو ست دقائق، قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه، حيث فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة وشرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم".

وبين أن "الجهات المختصة قامت بسحب تسجيلات كاميرات المراقبة من المنازل والمحال القريبة من موقع الحادث، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية بإجراء كشف موقعي وجمع الأدلة تمهيداً لتحديد هوية المهاجمين والجهة التي تقف وراء الحادث".