بعد اشتباك مسلح.. قوة أمنية تعتقل تاجريّ مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقال تاجريّ مخدرات بعد اشتباك مسلح معهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من جهاز مكافحة المخدرات داهمت منزل تاجريّ مخدرات بمنطقة المهيدية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ودخلت باشتباك مسلح معهما".

وبين المصدر، أن "القوة تمكنت من إصابة أحدهما أثناء الاشتباك المسلح وانتهى الأمر باعتقالهما"، لافتاً إلى أن "القوة الأمنية نقلت المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ومساء يوم أمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني في كركوك، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص باشتباكات بين القوات الأمنية وتجار مخدرات شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية نصبت كميناً لخلية ترويج مخدرات في منطقة شوراو شمالي كركوك، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين".

وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات وإصابة اثنين آخرين، كما أصيب اثنان من القوات الأمنية".