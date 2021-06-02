بعد اشتباك مسلح.. اعتقال "أخطر" عصابة قتل وخطف في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الأربعاء، عن اعتقال "أخطر" عصابة نشطت بتنفيذ جرائم متعددة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية مشتركة شنت حملة أمنية موسعة في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، بحثاً عن عصابة كانت قد اشتبكت مع قوات الشرطة في وقت سابق اليوم، وتم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة.

وبينت أن "العصابة لم تتخذ مكاناً محدداً لإقامتها، وتنشط عملياتها في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة وذلك لسهولة الحركة والهرب، بحسب تحليلات المختصين في الشأن الأمني".

واضافت، أن عملية القاء القبض تمت بناء على "متابعة مدير قسم شرطة قضاء الميمونة لأفراد العصابة خلال تواجدهم في إحدى مناطق الناحية، بعد توفر الأدلة ضد المتهمين، ما أفضى الى اعتقالهم واعترافهم بارتكابهم عدد كبير من الجرائم".

وأشارت المديرية إلى أن "القوات الأمنية تصدت للعصابة وألقت القبض على أفرادها بعد تبادل لإطلاق النار معهم، والاستيلاء على العجلة التي كانوا يستقلونها مع ضبط أسلحة نارية مختلفة".

ولفتت إلى أن أفراد العصابة "مطلوبين بجرائم متعددة من بينها الإرهاب والقتل العمد والسرقات والخطف والتسليب وجرائم أخرى، و تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت سابق اليوم، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومطلوبين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات مسلحة دارت بين مطلوبين والشرطة المحلية في ناحية السلام بميسان بعد كمين نصبته قوات الشرطة للمطلوبين".

وأضاف أن "الاشتباكات انتهت باعتقال احد المطلوبين، فيما لاذ البقية بالفرار، دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المطلوبين تجار مخدرات.