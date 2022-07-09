بعد اشتباك مسلح.. اعتقال "أخطر" تجار المخدرات بمحافظة المثنى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت تاجر مخدرات خطير شرقي المحافظة دخلت معه باشتباك مسلح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات خطير بقضاء الخضر شرقي المحافظة استمر لقرابة النصف ساعة، انتهى باصابة قائد القوة الامنية وهو برتبة رائد بجروح خطيرة".

وبين المصدر، أن "المتهم المطلوب قام بإحراق منزله، قبل تنفيذ أمر مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه".

وكان مصدر امني في المثنى افاد بوقت سابق من اليوم افاد باصابة ضابط شرطة أثناء عملية اقتحام احد اوكار المخدرات في شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ضابطاً برتبة رائد اصيب بجروح بليغة أثناء تبادل اطلاق الرصاص في عملية اقتحام نفذتها قوة امنية