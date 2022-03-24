بعد اشتباكات مسلحة عنيفة.. اعتقال "أخطر" تاجر مخدرات في كوفة النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الخميس، باعتقال القوات الأمنية تاجر مخدرات "خطير" وسط قضاء الكوفة، بعدما أقدمت على إغلاق القضاء بالكامل لمحاصرته، في اشتباكات "عنيفة" استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الأمنية ممثلة باستخبارات وزارة الدفاع ومكتب مكافحة مخدرات الكوفة تمكنوا من الاطاحة بأخطر تاجر مخدرات وسط قضاء الكوفة، شمالي النجف، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعة".

وأضاف المصدر أن "المتهم اعتقل مع شخصين اثنين كانا برفقته واستخدموا اسلحة متنوعة في الاشتباك المسلح بينها الرمانات اليدوية".

وكان المصدر افاد، في وقت سابق من اليوم، بأن القوات الأمنية تضرب طوقاً أمنياً في الوقت الراهن على مدينة الكوفة لمحاصرة تاجر مخدرات "خطير" هرب من قبضتها سابقاً ثلاث مرات.