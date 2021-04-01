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بعد اشتباكات مسلحة .. اعتقال 6 من تجار المخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-01T07:13:19+0000
بعد اشتباكات مسلحة .. اعتقال 6 من تجار المخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق يوم الخميس القاء القبض على 6 من تجار المخدرات الخطرين وذلك بعد الاشتباك المسلحة معهم.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمشاركة مفارز فوج ميسان التكتيكي ، تمكنت من القاء القبض على 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في المحافظة .‬

ووفقا للبيان فإن عمليات البحث والتحري من قبل جهاز الامن الوطني أسفرت عن تحديد مكان اختباء (6) عناصر تخصصوا بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم.‬

‫وأوضح البيان أنه تم إٍستهدافهم بمداهمة منازلهم في احدى مناطق المحافظة ، ولدى استشعار تلك العناصر بإقتراب مفارز الشرطة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، واعتقالهم وضبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة مع اسلحة نارية واعتدة مختلفة الانواع )، مشيرا الى انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً .

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