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بعد اشتباكات عنيفة.. حظر للتجوال بمدينة عراقية وبغداد تدفع بقوة لتأمينها

Category: أمـن

Date: 2020-11-12T16:13:23+0000
بعد اشتباكات عنيفة.. حظر للتجوال بمدينة عراقية وبغداد تدفع بقوة لتأمينها

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الخميس بفرض حظر للتجوال في ناحية ابي صيدا على خلفية اقتتال ونزاعات عشائرية شهدتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالةً عبدالله احمد لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الامنية في ابي صيدا فرضت الحظر من الساعة الخامسة مساءً الى السادسة صباحاً لاحتواء النزاعات العشائرية ومنع وقوع اقتتال يهدد أرواح المدنيين.

واضاف ان الناحية تشهد اليوم هدوءاً نسبياً، بعد انحسار تلك الاشتباكات التي وقعت ليلة أمس.

الى ذلك كشف مصدر امني ان قوات خاصة من بغداد ستتولى الملف الأمني للناحية خلال الساعات او الايام القادمة لاحتواء الاضطرابات الأمنية والعشائرية وفوضى السلاح المنفلت في الناحية.

واندلعت امس في ناحية ابي صيدا اشتباكات عشائرية عنيفة بالاسلحة المتوسطة وقذائف الهاونات ما دفع مدير الناحية الى تقديم طلب رسمي بالاستقالة من منصبه احتجاجا على انفلات الأوضاع.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

 

 

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