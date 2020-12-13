سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

Category: أمـن

Date: 2020-12-13T15:14:29+0000
بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الاحد، قتل 42 إرهابياً من عناصر داعش، بينهم قياديون في التنظيم، بعملية أمنية لجهاز مكافحة الإرهاب، في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، انطلقت عملية (السيل الجارف) في قاطع دجلة بمحافظة نينوى، لملاحقة خلايا إرهابية لتنظيم داعش.

وبين أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت العملية في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل، التي تنشط فيها عصابات داعـش الإرهابية، بعد جهد فني ومعلوماتي لمديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف رسول ان قوات الجهاز اشتبكت مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين متتالين، أجبرت فيها قوات مكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون بها.

وتابع اللواء رسول، بأن قوات مكافحة الارهاب باشرت باقتحام مواقع عناصر التنظيم، حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالقنابل اليدوية داخل الأنفاق، وقد أسفرت هذه العملية عن قتل ٤٢ عنصرا إرهابياً، من ضمنهم ما يسمى والي قاطع دجلة المكنى (براء)، ونائبه (أبو محمود)، والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو (أبو سياف) مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء.

وأشار الى العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة المتنوعة ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية، مضيفا ان هذه العملية كانت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

 

 

related

بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

Date: 2019-11-14 13:41:40
بينهم عناصر بأجهزة صدام حسين.. من هي القيادات الداعشية التي أسقطها التحالف؟

بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

Date: 2019-09-17 14:27:07
بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

Date: 2020-10-22 11:46:15
مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

Date: 2020-02-12 13:01:31
ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

Date: 2020-05-31 16:21:19
خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي

Date: 2019-09-26 13:39:51
داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي

البنتاغون يصدر توضيحاً بشأن نقل قواته من سوريا إلى العراق

Date: 2019-10-20 08:16:45
البنتاغون يصدر توضيحاً بشأن نقل قواته من سوريا إلى العراق

العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد

Date: 2020-11-23 09:21:53
العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد