بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية.. العراق يعلن قتل اكثر من 40 داعشيا بـ"السيل الجارف"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الاحد، قتل 42 إرهابياً من عناصر داعش، بينهم قياديون في التنظيم، بعملية أمنية لجهاز مكافحة الإرهاب، في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، انطلقت عملية (السيل الجارف) في قاطع دجلة بمحافظة نينوى، لملاحقة خلايا إرهابية لتنظيم داعش.

وبين أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت العملية في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل، التي تنشط فيها عصابات داعـش الإرهابية، بعد جهد فني ومعلوماتي لمديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف رسول ان قوات الجهاز اشتبكت مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين متتالين، أجبرت فيها قوات مكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون بها.

وتابع اللواء رسول، بأن قوات مكافحة الارهاب باشرت باقتحام مواقع عناصر التنظيم، حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالقنابل اليدوية داخل الأنفاق، وقد أسفرت هذه العملية عن قتل ٤٢ عنصرا إرهابياً، من ضمنهم ما يسمى والي قاطع دجلة المكنى (براء)، ونائبه (أبو محمود)، والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو (أبو سياف) مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء.

وأشار الى العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة المتنوعة ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية، مضيفا ان هذه العملية كانت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.