بعد اشتباكات.. القوات الامنية تقتل ثلاثة "ارهابيين" شمال بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح الأربعاء، بمقتل ثلاثة "إرهابيين" بعد الاشتباك معهم في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن نفذت صباح اليوم مداهمات لمضافة تضم إرهابيين، واشتبكت معهم ضمن أحد بساتين قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر، أن "العملية نتج عنها أيضاً إصابة عنصر أمن بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى".

من جانبه ذكر متحدث عسكري رسمي في بيان صدر لاحقاً، إن العملية كانت "نوعية" واستندت إلى "معلومات استخبارية دقيقة" من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، مضيفا أنه من خلال العمليات الاستباقية، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش الإرهابية وقتل ثلاثة إرهابيين، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.