بعد اشتباكات "القصر".. مسؤول بصري: جهات تتصارع اقتصاديا في بغداد نقلت توترها الى المحافظة

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي سابق في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، ان التوتر الامني في المحافظة ناتج عن صراع اقتصادي بين جهات متصارعة نقلت هذا الصراع من بغداد المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة توترا أمنيا مساء الاثنين، عندما تبادل مسلحون إطلاق النار قيل إن إنهم من "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق"، وتحديدا في منطقة القصور الرئاسية التي يتواجد فيها فصائل مسلحة.

وقال عضو مجلس البصرة المنحل كريم الشواك في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ما جرى في المحافظة خلال الساعات الماضية، هو صراع اقتصادي بامتياز بين الجهات المتصارعة في بغداد وقد نقلت صراعها إلى البصرة".

وأضاف الشواك "لم يسجل نزاع فجر اليوم، أي اصابات بشرية باستثناء الاضرار المادية التي خلفها الاشتباك المسلح، والوضع طبيعي في الوقت الحالي بالمحافظة".

ودعا عضو مجلس محافظة البصرة السابق سكان البصرة ان "لا يكونوا حطباً لصراعات من خارج حدودها وأن يكونوا يد واحدة في مواجهة مثل هذه الأحداث".