بعد اشتباكات.. القبض على 6 مسلحين حاولوا قتل موقوفين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة ميسان جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، القبض على 6 مسلحين بعد اشتباكات معهم، مبينة أن المسلحين حاولوا قتل موقوفين في المحافظة.

وقالت شرطة ميسان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في المحافظة تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين أطلقوا النار على مفرزة أمنية مكلفة بتسيير الموقوفين الى القضاء جنوب المحافظة".

وفي التفاصيل، أوضح البيان، أن "إحدى المفارز الأمنية التابعة لقسم شرطة قضاء قلعة صالح ، مركز شرطة العزير ، والمكلفة بنقل إثنين من الموقوفين على ذمة التحقيق الى القضاء تعرضت، اليوم ، الى إطلاق نار من قبل مسلحين، وذلك بهدف قتل الموقوفين، لوقوع خلافات ومشاكل عشائرية فيما بينهم، في حين أصيب الموقوفين أثناء الاشتباك وتبادل إطلاق النار ، وتم نقلهما للمستشفى وهم الآن بحالة مستقرة".

واَأف البيان، أنه "لأهمية الحادثة وخطورتها ، أنطلقت وعلى الفور عملية أمنية واسعة النطاق ، بإمرة وبإشراف وتواجد ميداني لقائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، وقائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، ومعاون قائد الشرطة وآمر المقر المسيطر، لملاحقة المتورطين في عملية التعرض للمفرزة ودك أوكارهم ليكونوا عبرة لمن يحاول التطاول والخروج عن القانون".

وبحسب البيان، فقد تشكلت القوة المنفذة من قسم شرطة القلعة وفوج المهمات وسرية سوات والفوج الخامس ولواء القوات الخاصة ولواء المغاوير وطيران الجيش العراقي، وتم مداهمة منازل المتورطين وملاحقتهم بعد عبورهم نهر دجلة بإتجاه منطقة (الصخرة الحدودية)، جنوب ميسان، وبعد إشتباكات وتبادل إطلاق النار مع المتهمين ، تمكنت القوات من محاصرتهم والقبض على جميعهم وعددهم (6) مع ضبط أسلحتهم وأحدهم تعرض لإصابة، مشيراً إلى نقلهم لمراكز الاحتجاز الأمني في المحافظة بغية تقديمهم للقضاء وإنزال العقاب اللازم بحقهم .