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بعد استهداف رجال أمن ومدنيين .. اعتقال متهمين بينهم تجار مخدرات في محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T05:43:49+0000
بعد استهداف رجال أمن ومدنيين .. اعتقال متهمين بينهم تجار مخدرات في محافظتين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال عدد من أفراد عصابة لتجارة المخدرات في مداهمة لوكرهم، فيما تم اعتقال أفراد مجموعة مسلحة هاجمت مدنيين في حادثين منفصلين بمحافظتي النجف والديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قنبلة يدوية انفجرت، لدى مداهمة القوات الأمنية وكراً لعصابة تتاجر بالمخدرات، وسط مدينة النجف، من دون حدوث أضرار بشرية".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية اعتقلت عدداً من افراد العصابة خلال المداهمة وتم نقلهم الى مركز أمني تمهيداً للتحقيق معهم وعرضهم على القضاء لاحقاً".

من جهة أخرى افاد مصدر أمني أن "أشخاصاً يستقلون دراجة نارية، هاجموا بسلاح ناري رشاش، ثلاثة أشخاص في منطقة حي العصري، وسط الديوانية، ما أدى الى إصابة ثلاثتهم بجروح"، مبينا أن" شرطة النجدة القت القبض على الجناة".

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