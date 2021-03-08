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بعد استهداف الزائرين على جسر الائمة.. الكاظمي يصل الأعظمية

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T20:56:03+0000
بعد استهداف الزائرين على جسر الائمة.. الكاظمي يصل الأعظمية

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، إلى مدينة الاعظمية بعد أقل من ساعة على استهداف زائري الإمام الكاظم برمانة يدوية في جسر الائمة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وقع انفجار بواسطة قنبلة يدوية ألقاها مجهولون من المقبرة القريبة على جسر الأئمة في بغداد، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وأضاف أن الهجوم استهدف الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على احد المشتبهين بهم برمي الرمانة بالقرب من ابو حنيفة النعمان.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الكاظم التي توافق الأربعاء المقبل.

ولاحقاً، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بانفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين، كمعلومات أولية.

وأشارت إلى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم".

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