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بعد استعراض مسلح لعشائر بني كعب: إنهاء تكليف قائد شرطة ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-07-13T14:41:48+0000
بعد استعراض مسلح لعشائر بني كعب: إنهاء تكليف قائد شرطة ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الثلاثاء، بإنهاء تكليف قائد شرطة محافظة ميسان من مهام عمله.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن العميد عبد الخضر جاسم أقيل من مهام قيادة

ولغاية الآن لم تتم تسمية قائد جديد لشرطة المحافظة.

و أفاد مصدر في ميسان جنوبي العراق، في وقت سابق من اليوم، بأن استعراضاً عشائرياً مسلحاً بـ 500 عجلة احتجاجاً على "اغتيال شيخ عشيرة" ولّد تبادل اطلاق نار مع رجال الأمن وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عشائر بني كعب استعرضت، صباح اليوم، بـ500 عجلة مسلحة وسط محافظة ميسان احتجاجا على مقتل الشيخ تحسين خالد جبر العلي.

وأوضح المصدر أن تبادل إطلاق نار حصل بين المستعرضين من أفراد بني كعب، وعناصر أمن بقيادة شرطة المحافظة، مشيراً إلى عدم وجود معلومات عن إصابات بين الطرفين حتى اللحظة.

اغتال مجهولون، أمس الاثنين، الشيخ تحسين خالد جبر العلي، نجل أمير قبيلة بني كعب في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وفي حين لم يصدر عن شرطة ميسان بيان عن تفاصيل ودوافع الحادث، ذكر مصدر أمني إن "مجهولين أطلقوا النار على المركبة التي كان يستقلها الشيخ تحسين، على الطريق الرابط بين مدينة العمارة مركز المحافظة وقضاء المشّرح، مما تسبب بانحرافها عن مسارها، ووفاة الشيخ".

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